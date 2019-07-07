Ïran: Yüzde 3.67'lik zenginleştirilmiş uranyum sınırını aştık
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiee, `İran Nükleer Anlaşması´ dâhilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek, yüzde 3.67 sınırını bugün aştıklarını duyurdu.
- DHA
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Syed Abbas Araghchi ve uluslararası Atom Enerjisi Organizasyonu sözcüsü Behrouz Kamalwandi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Rabiee, Avrupa'ya yüzde 3.67'lik zenginleştirilmiş uranyum üretimi sınırını ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yükselttiğini açıkladı.
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