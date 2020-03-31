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Dünya

1 hafta önce Putin ile görüşen başhekim koronavirüse yakalandı

Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

DHA31 Mart 2020 Salı 16:46 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:48
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Rusya devlet televiyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko’nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Başhekim 24 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.

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