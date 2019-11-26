1 milyar avroluk müze soygunu
Almanya’da bir müzede 1 milyar euroya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çalındı.
Almanya’nın Dresden kentinde yer alan Green Vault Müzesi, bu sabah saatlerinde hırsızların hedefi oldu. Hırsızların bu sabah yerel saatle 05:00’te müzedeki elektrik devresini kapattığı ve ardından bir camı kırarak içeri girdiği belirtildi. Lüks bir araçla kaçtığı bilgisi verilen hırsızların bulunması için polis soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.