1 milyar avroluk müze soygunu 

Almanya’nın Dresden kentinde yer alan Green Vault Müzesi, bu sabah saatlerinde hırsızların hedefi oldu. Hırsızların bu sabah yerel saatle 05:00’te müzedeki elektrik devresini kapattığı ve ardından bir camı kırarak içeri girdiği belirtildi. Lüks bir araçla kaçtığı bilgisi verilen hırsızların bulunması için polis soruşturma başlattı.