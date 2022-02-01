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Dünya

1 milyon Ukraynalı mülteci için hazırlık yapmaya başladılar!

Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon Ukraynalı mülteciye hazırlık yaptığı iddia edildi.

1 Şubat 2022 Salı 17:21 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 17:21
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İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı. Habere göre, muhtemel bir Rus işgaliyle birlikte Ukrayna'dan kaçacak sivillerin yöneleceği rotalardan biri, batı sınırındaki Polonya olacak.

Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor. Halihazırda bunlardan 1,5 milyonu zaten ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçarak başka yerlere göç etti.

Ukrayna ile yaklaşık 530 kilometrelik bir sınıra sahip Varşova yönetimi ise, 1 milyon göçmenin Polonya'ya kaçmasını bekliyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, "Hükümet olarak en kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız, 1 milyondan fazla insan gelebilir" ifadesini kullandı.

The Times, Ukrayna'nın diğer komşuları Slovakya ve Çekya'nın da on binlerce göçmenin gelmesini beklediğini yazdı.

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