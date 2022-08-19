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Dünya

10 çocuk doğuran kadına 1 milyon ruble

Rusya'da 'Kahraman Anne' ödülü çerçevesinde 10 çocuk doğuran kadına 1 milyon ruble para ödülü verilecek.

IHA19 Ağustos 2022 Cuma 12:50 - Güncelleme:
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Rusya'da doğum oranlarının yeniden düşüşe geçmesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez Sovyet lider Joseph Stalin tarafından tanıtılan ve kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için tasarlanan "Kahraman Anne" ödülünü yeniden uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Uygulamaya göre 10 çocuk yapan anneye 10. çocuğu 1 yaşına girdikten sonra 1 milyon ruble para ödülü verilecek. Anneler, çocuklarından herhangi birini savaşta veya acil durum sonucunda kaybetmiş olsalar da para ödülünü alabilecek.

Sovyet döneminde Stalin, 1944'te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına para ödülü verilmişti.

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