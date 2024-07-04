ABD Savunma Bakanlığı, Japonya'da bulunan savaş uçaklarına yönelik 10 milyar dolarlık modernizasyon planını açıklayarak, Kadena Hava Üssü'ne 36 adet F-15EX, Misawa Hava Üssü'ne ise 48 adet F-35A savaş uçağı konuşlandırılacağını açıkladı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve Çin'in artan askeri varlığı ışığında Asya - Pasifik bölgesinde güvenlik endişeleri artarken, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da konuşlu savaş uçaklarına yönelik yeni modernizasyon planı kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, önümüzdeki birkaç yılda uygulanacak yaklaşık 10 milyar dolarlık planın ABD-Japonya ittifakını güçlendirmek, bölgesel caydırıcılığı artırmak ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumayı hedeflediği belirtildi.

ABD'nin Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'nde konuşlu 48 adet F-15C/D savaş uçağını 36 adet F-15EX savaş uçağı ile değiştirerek buradaki askeri varlığını güçlendireceği kaydedilen açıklamada, "Japonya'nın Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'ndeki 36 adet F-16 savaş uçağı ise 48 adet F-35A savaş uçağı ile yenilenerek daha fazla taktik uçak kapasitesi ve kabiliyeti elde edilecektir" ifadelerine yer verildi.