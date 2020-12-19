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  • 10 saat karlar altında kaldı! ABD'de 58 yaşındaki adamın imdadına Bölge Çavuşu yetişti
Dünya

10 saat karlar altında kaldı! ABD'de 58 yaşındaki adamın imdadına Bölge Çavuşu yetişti

ABD'de aracıyla, kar küreme aracının kürediği karların altında mahsur kalan Kevin Kresen (58), 10 saat sonra acil yardım ihbarını alan Bölge Çavuşu Jason Cawley tarafından kurtarıldı.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 16:03 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:03
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Olay ABD’nin New York eyaletinde bulunan Tioga bölgesinde meydana geldi. Polis tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Çavuşu Jason Cawley, yardıma ihtiyacı olan ve yeri tespit edilememiş bir araç sürücüsüne dair ihbar aldı. Çavuş Cawley, bölgedeki Owego kasabasından da geçen eyalet yolunu takip etti. Bir süre bölgede devriye gezen Cawley, ‘posta kutusu gibi görünen’ bir şey olduğunu fark etti ve kontrol etmeye gitti. Karları temizleyen Cawley, söz konusu aracı ve acil yardım çağrısı yapan Kevin Kresen’i buldu. Araçtan çıkarılan Kresen, tedavisi için Lourdes Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgenin Candor kasabasında yaşayan Kresen’in aracının, kar küreme aracının kürediği karların altında kaldığı belirtildi. Kar altındaki araçta 10 saatten fazla bir süre mahsur kalan Kresen’in, araç ısıtması çalışmadığı için hipotermi olduğu ve donma riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

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