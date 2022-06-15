İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2022 Çarşamba / 16 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2965
  • EURO
    18,0405
  • ALTIN
    1019.57
  • BIST100
    2515.86
Dünya

10 yıl aradan sonra Bosna'ya asker gönderecek

Almanya'nın, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR Althea) asker göndereceği bildirildi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 15:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Bakanlar Kurulunun EUFOR Althea'ya asker gönderme kararı aldığını belirtti.

Seibert, ülkesinin maksimum 50 asker göndereceğini ve bir yıl görev süresi belirlendiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulunun aldığı kararın Federal Mecliste onaylanmasına ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Seibert, Mecliste kabul edilmesinin ardından Alman askerlerinin gelecek yılın haziran ayı sonuna kadar görev yapacağını ve bu sürenin uzatılabileceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda da "İstikrarlı bir Batı Balkanlar bölgesi bizim için büyük önem taşıyor. Federal Meclisteki ilk istişarenin 24 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Almanya, 10 yıl önce EUFOR Althea'daki askerlerini geri çekmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.