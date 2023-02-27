10 yıl sonra Mısır ile bir ilk! ''Türkiye ile çalışabiliriz''

Şukri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan "El Hürriye" gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Türk halkına bir kez daha taziyelerini sunan Şukri, "Buraya gelmemiz aslında bir dostluk ve dayanışma mesajıdır. Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda (depremin sonuçlarıyla ilgili) bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz." dedi.

Şukri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir felaket olduğunu ve bundan üzüntü duyduklarını, ellerinden gelen ne varsa çaba göstererek Türkiye'ye destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da aynı şekilde zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için Mısır olarak elimizden gelen yardımları devam ettireceğiz." diye konuştu.

Mısır ile Türkiye arasında ilişkiler konusunda siyasi bir iradenin var olduğunu dile getiren Şukri, söz konusu siyasi irade kapsamında çok güçlü bir temel oluşturmanın önemli olacağının altını çizdi.

Bakan Şukri, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkileri tekrar eski düzeyine getirmeye ve her iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde çok çok ileriye götürmeye önem verdiklerini kaydederek, "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- MISIR'DAN TÜRKİYE'YE ULAŞTIRILAN DEPREM YARDIMLARI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Mısır Türkiye'ye bugüne kadar 1200 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderdi. Mersin Limanı'na bu sabah demir atan "El Hürriye" ticaret gemisi de 525 tonluk yeni yardım malzemesi getirdi.

Söz konusu yardımların içerisinde yatak, çadır, battaniye, mobil tuvalet ve hijyen malzemeleri yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralananlara acil şifalar dileyen Şukri, bu felaketin bir an önce sonra ermesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Şukri, Mısır olarak Süveyş Kanalı'ndan geçen ve yardım malzemeleri taşıyan gemilere hızlıca Türkiye'ye varmaları için öncelik tanıdıklarını vurgulayarak, ikili ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu ve daha iyi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Çavuşoğlu ile Adana'daki görüşmesinde öncelikler üzerinde durduklarını aktaran Şukri, Mısır hükümeti, Mısır Kızılayı ve ülkesindeki sivil toplum örgütleri ile neler yapabileceklerini ve nasıl yardımcı olabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Şukri, bu büyük felaketin üstesinden gelmenin önemine işaret ederek, Mısırlı firmalarının son yıllarda altyapı çalışmaları konusunda büyük deneyim kazandığını ve bu konuda Mısır'ın Türkiye ile çalışabileceğini anlattı.

Önemli olanın depremden dolayı yıkılan bölgelerde tekrar imar faaliyetlerine başlanması olduğunu dile getiren Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın zamanda gerçekleşen görüşmeye değindi.

Şukri, bu görüşmenin çok önemli olduğunu çünkü iki hükümet ve kurumları arasındaki iletişim kanallarının açılmasını sağladığını vurguladı.

Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenin önemli olduğunun altını çizen Şukri, "İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve tekrar bir yol haritası oluşturulması önemli. İki ülke arasında derin bağlar var. Tarih boyunca iki halk arasında ortak bir tarih ve birliktelik var." ifadelerini kullandı.

- GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Şukri, Çavuşoğlu ile görüşmesinde ikili ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması konusunu da ele aldıklarını belirterek, bu ilişkilerin çerçevesinin iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki görüşmede de ele alındığını ve mutabık kalındığını söyledi.

Bu görüşmenin çok önemli olduğunu ve siyasi iradeyi ortaya koyduğunu aktaran Şukri, "İki ülkenin de beklentileri var. Burada önemli olan güçlü bir şekilde bu temelleri ortaya koymak. Aramızda var olan bazı sorunların giderilmesi noktasında bu temeller çok önemli. Karşılıklı saygı ve her iki ülkenin çıkarlarına dayanan şekilde bu çerçevenin belirlenmesi mühim." diye konuştu.

Şukri, her iki ülkenin de bunun için samimi bir istek gösterdiğini vurgulayarak, çok şeffaf bir şekilde iki bakan olarak ilişkileri devam ettireceklerini söyledi.

Mantığa dayanan görüşmelere devam edeceklerine dikkati çeken Şukri, bundan sonra da iki taraf arasında görüşmelerin olacağını belirtti.