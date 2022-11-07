10 yılda bir görülüyor! Eşine nadir rastlanıyor: Akın akın geliyorlar

Batı Avustralya çalılarında, eyaletin güneyindeki Bremer Körfezi'nin hemen dışında, dünyanın her yerinden botanikçilerin, gözcülerin ve fotoğrafçıların görmek için seyahat ettiği nadir bir orkide yetişti.

DÜNYADAKİ EN NADİR BİTKİLER

Mor, mavi ve sarının çarpıcı tonlarıyla süslenmiş Theylmitra variegata , yaygın olarak Sheba Kraliçe orkidesi olarak anılır ve dünyadaki en nadir bitkilerden biridir.

10 YILDA BİR AÇAR

Sheba Kraliçesi, eyaletin en korunan türlerinden biridir ve çiçek açması yedi ila 10 yıl sürebilir.

Batı Avustralya'nın farklı yerlerinde dört veya beş farklı varyantı var, ancak gerçek Sheba Kraliçesi aslında menzil açısından son derece sınırlı ve oldukça nadir.

AKIN AKIN GELİYORLAR

Sheba Kraliçesi, yaygın olarak güneş orkideleri olarak adlandırılan bir orkide ailesine aittir.

Kevin Thiele, neden bu kadar çok orkide avcısının Sheba Kraliçesi'ni ve eyalete özgü diğer alt türleri görmek için eyalete akın ettiğini anladığını söyleyerek, "Yılın sadece bir kısmı için geliyorlar, bu yüzden sadece kısa bir süre için oradalar, bu da orkide aramak için eyalette acele etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bu kovalamacanın gerçek bir heyecanı var." ifadlerini kullandı.

Star Gazetesi