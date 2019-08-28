10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kız kurtarıldı
İngiliz polisi, ihbar sonrası bir eve yaptığı operasyonda, 10 yıldır ailesi tarafından evde hapis tutulan 19 yaşındaki genç kızı kurtardı.
- DHA
Polis yetkililerince yapılan açıklamada, gelen bir ihbar sonrası İngiltere´nin Kent şehrinin Tenterden kasabasında bir eve operasyon düzenlendiği; evde, anne ve babasınca 10 yıldır hapis tutulan bir genç kızın kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, 9 yaşından beri evde zorla tutulan genç kız ile ilgili olarak, nasıl olup da bu zamana kadar kimsenin `resmi takipte´ bunu fark edemediğinin de araştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, ihbarın komşuları tarafından geldiği; anne ve babanın gözaltına alındığı; kötü durumdaki genç kızın da tedavi altına alındığı belirtildi.
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