100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiler

Çin, ülkenin güneybatısında bulunan Hainan Adası açıklarındaki ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini öne sürdü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Hainan Adası açıklarında yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda "Lingshui 36-1" adlı yeni bir doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Ulusal makamlar tarafından onaylanan Hainan Adası'nın açıklarındaki ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki rezervin 100 milyar metreküpün üzerinde olduğu ifade edildi.

Rezervin, deniz derinliği ortalama 1500 metre olan bölgede, tabanın 210 metre altında bulunduğu kaydedildi.

Çin, mart ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfetmişti.