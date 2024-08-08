İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5337
  • EURO
    36,7669
  • ALTIN
    2583.75
  • BIST100
    10089.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiler
Dünya

100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiler

Çin, ihtilaflı sularda 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini iddia etti. Doğal gaz rezervi keşfi Hainan Adası açıklarındaki ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde gerçekleşti.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiler
ABONE OL

Çin, ülkenin güneybatısında bulunan Hainan Adası açıklarındaki ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini öne sürdü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Hainan Adası açıklarında yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda "Lingshui 36-1" adlı yeni bir doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Ulusal makamlar tarafından onaylanan Hainan Adası'nın açıklarındaki ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki rezervin 100 milyar metreküpün üzerinde olduğu ifade edildi.

Rezervin, deniz derinliği ortalama 1500 metre olan bölgede, tabanın 210 metre altında bulunduğu kaydedildi.

Çin, mart ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfetmişti.

  • doğal gaz
  • keşif
  • rezerv

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.