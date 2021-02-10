100 milyon dolarlık vurgun! Europol peşlerine düştü

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:11

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, şebekenin çoğunlukla internet fenomeni, sporcu, müzisyen gibi ünlüleri veya aile bireylerini hedef aldığı belirtildi.

Şebekenin sim kart bilgilerine eriştikleri kişilerin hesaplarındaki 100 milyon dolardan fazla kripto parayı kendi hesaplarına geçirdikleri açıklandı.

Europol'ün koordinasyonunda ABD, Malta ve Belçika güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8'i ABD'de, biri Belçika'da ve biri Malta'da olmak üzere toplam 10 hacker gözaltına alındı.

Europol, sim kart bilgilerinin ele geçirilmesine karşı telefon yazılımlarının güncel tutulması, şüpheli e-posta ve mesajların cevaplanmaması, internet siteleriyle paylaşılan kişisel verilerin sınırlı tutulması ve telefondaki hesapların iki aşamalı doğrulama yöntemiyle korunması tavsiyesinde bulundu.