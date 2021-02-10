İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2021 Çarşamba / 28 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0403
  • EURO
    8,5484
  • ALTIN
    419.326
  • BIST100
    1540.84
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 100 milyon dolarlık vurgun! Europol peşlerine düştü
Dünya

100 milyon dolarlık vurgun! Europol peşlerine düştü

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), kurbanlarının sim kart bilgilerine erişerek milyonlarca dolar kripto para çalan hacker çetesine yönelik operasyonda 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:11
ABONE OL

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, şebekenin çoğunlukla internet fenomeni, sporcu, müzisyen gibi ünlüleri veya aile bireylerini hedef aldığı belirtildi.

Şebekenin sim kart bilgilerine eriştikleri kişilerin hesaplarındaki 100 milyon dolardan fazla kripto parayı kendi hesaplarına geçirdikleri açıklandı.

Europol'ün koordinasyonunda ABD, Malta ve Belçika güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8'i ABD'de, biri Belçika'da ve biri Malta'da olmak üzere toplam 10 hacker gözaltına alındı.

Europol, sim kart bilgilerinin ele geçirilmesine karşı telefon yazılımlarının güncel tutulması, şüpheli e-posta ve mesajların cevaplanmaması, internet siteleriyle paylaşılan kişisel verilerin sınırlı tutulması ve telefondaki hesapların iki aşamalı doğrulama yöntemiyle korunması tavsiyesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.