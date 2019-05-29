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100 yaşında belediye meclis üyesi seçildi

Almanya´da 100 yaşındaki bir kadın belediye meclis üyeliğine seçildi.

  • DHA
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Almanya´nın batısındaki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kentinde geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde 100 yaşındaki Lisel Heise belediye meclis üyesi seçildi.
 
Wir für Kibo ( Kirchheimbolanden için varız) partisinin adayı olan Heise, belediye meclis üyesi 20 adayı arasından en fazla oyu aldı.
 
Kirchheimbolanden Belediye Başkanı Klaus Hartmüller CNN´e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında 100 yaşına giren Heise´nin işini yapabilmek için fiziksel ve ruhsal olarak yeterli olduğunu söyledi.
 
Belediye başkanı, Heise´in kısa bir süre önce aday olmaya karar verdiğini ve 20 aday arasından en çok oyu almayı başardığını belirtti.
 
CNN´in aktardığına göre, eski öğretmen ve iyi bir yüzücü olan Heise´in seçim kampanyası sırasındaki vaadlerinden biri kentteki açık yüzme havuzunu yeniden hizmete açmak olmuştu.
 
Heise Alman haber kanalı n-tv´ye yaptığı açıklamada, kentteki gençler için çalışacağını söyledi.

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