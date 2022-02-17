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Dünya

Tam 102 yaşında... Devlet başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Nijerya'da 102 yaşındaki Nonye Josephine Ezeanyaeche adlı kadın, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıkladı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 19:27 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 19:31
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinin Aguata bölgesinden gelen Ezeanyaeche, Nijerya Televizyon Otoritesine (NTA) ziyareti esnasında adaylığını duyurdu.

Ezeanyaeche, devlet başkan olarak seçildiğinde Nijerya için iyi planları olduğunu söyledi.

"Yaşayan Efsane" ve "Mama Afrika" (Afrika'nın annesi) olarak adlandırılan Ezeanyaeche, "Nijerya Yaşlı Vatandaşlarının Sesi" organizasyonunun kurucusu.

Ülkede ocak sonundan bu yana, aralarında eski ve halen görevdeki valilerin de bulunduğu 10 kadar önde gelen isim devlet başkanlığı için adaylıklarını açıklamıştı.

Nijerya'da devlet başkanlığının yanı sıra valileri ve parlamento üyelerini seçmek için Şubat 2023'te genel seçim düzenlenecek.

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