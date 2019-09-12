Melania Trump '11 Eylül anma törenine' bu kıyafetle geldi, figüre tepki yağdı
11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine eşi Donald Trump ile katılan Melania Trump'ın giydiği kıyafete sosyal medyadan tepki yağdı.
11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine eşi Donald Trump ile katılan Melania Trump'ın giydiği ceket Twitter kullanıcılarını sinirlendirdi. Kullanıcılar First Lady'nin ceketinin ucunda yer alan motifin 'kuleye doğru havalanan bir uçağa benzediğini' belirterek tepki gösterdi.
ABD'de 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarının üzerinden tam 18 yıl geçti.
Saldırının yıl dönümünde Beyaz Saray ve Pentagon'da anma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe ABD Başkanı Trump ile birlikte eşi Melania Trump da katıldı.
Ancak törenin ardından Trump ve Melania'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.
İkilinin arkaları dönük şekilde üzerinde 'Asla unutmayacağız' yazan fotoğraflarının eleştirilme sebebi ise Melania Trump'ın ceketinin alt kısmında yer alan bir motif.
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