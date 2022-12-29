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Dünya

11 yıl sonra ilk resmi temas! Suriye'den Türkiye açıklaması

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye ile Rusya'da yapılan ilk görüşme sonrası, 'Taraflar birçok konuyu tartıştı. Görüşme pozitif geçti' açıklaması geldi.

29 Aralık 2022 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
11 yıl sonra ilk resmi temas! Suriye'den Türkiye açıklaması
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Türkiye ile Suriye arasında yıllardır devam eden gerilimde yumuşama süreci dün başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla dün Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Suriye'den de ilk açıklama geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savunma bakanlarının görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Taraflar birçok konuyu tartıştı. Görüşme pozitif geçti" denildi.

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