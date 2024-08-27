12 adet Rafale jeti geliyor! Yeşil ışıkları resmen yaktılar

Fransa merkezli günlük gazete LaTribune, Fransa ve Sırbistan arasında devam eden Rafale savaş uçağı görüşmelerini yakın takibe aldı. Sırbistan'ın Fransa'dan 12 adet Rafale savaş uçağı alacağını belirten LaTribune, "Fransa ve Sırbistan 12 Rafale Savaş Uçağının Satışına İlişkin Görüşmeleri Başarıyla Sonuçlandırdı" başlığıyla bir haber yayımladı.

12 ADET RAFALE JETİ İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTILAR

LaTribune'de yer alan habere göre Dassault Aviation, Rafale jetleri konusunda Fransa ve Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydetti.

Haberde, bu anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmekle kalmadığı, aynı zamanda büyüyen stratejik ortaklıklarına da vurgu yapıldığı aktarıldı. Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilime dikkat çekilen haberde, 2024 yılının ikinci çeyreğinin başlarında tamamlanan anlaşmanın, özellikle Sırbistan ve Kosova arasındaki devam eden gerginlikler göz önüne alındığında, daha geniş jeopolitik etkilerinin olduğunu bildirildi.

LaTribune'ün aktardığına göre, anlaşmanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 29 ve 30 Ağustos 2024 tarihlerinde Belgrad'a yapacağı ziyaret sırasında resmen onaylanması bekleniyor.

Haberde ayrıca, "Anlaşmanın zamanlaması Avrupa diplomasisi bağlamında da önemlidir. Temmuz ortasında, Cumhurbaşkanı Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Avrupa arabuluculuk çabaları doğrultusunda Kosova ile ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılığını övdü. Macron, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliği azaltmayı amaçlayan Brüksel-Ohrid anlaşmalarının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. Bu daha geniş diplomatik bağlam, Rafale anlaşmasına ağırlık katarak Fransa'nın bölgedeki stratejik çıkarlarını yansıtıyor." denildi.

Fransız basını son olarak, Belgrad ile Fransız uçak üreticisi arasındaki sözleşme için nihai onayın Macron'a kaldığını yazdı. Haberde, Macron'un aylardır 12 Rafale jetinin satışını aktif olarak savunduğu bildirdi.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Army Recognition'un LaTribune gazetesinden aktardığına göre, Dassault Rafale, Dassault Aviation tarafından tasarlanıp üretilen, çift motorlu ve delta kanatlı çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Başlangıçta 1980'lerin sonlarında tasarlanan uçağın üretimi resmi olarak Aralık 1992'de başladı, ancak siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 1995'te kısa bir süre durduruldu. Üretim 1997'de yeniden başladı ve deniz operasyonları için tasarlanan ilk Rafale M, 1999'da uçtu. Uçak, 2002'de Fransız Donanması'nda ve 2004'te Fransız Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi. Bugüne kadar 120 Rafale resmi olarak sipariş edildi ve uçaklar Fransız ordusu için hem kara tabanlı hem de uçak gemisi tabanlı operasyonlarda görev yaptı.

Rafale, hava üstünlüğü, yer desteği, keşif ve nükleer caydırıcılık gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmesini sağlayan "Omnirole" yetenekleriyle bilinir. SPECTRA elektronik harp sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş aviyoniklerle donatılmıştır ve gelişmiş durumsal farkındalık için çoklu sensör veri birleştirme özelliğine sahiptir. Uçak, 1.800 km/s azami hıza ulaşabilir ve 3.700 km azami menzile sahiptir. Hava-hava füzeleri, hassas güdümlü bombalar ve gemi savar füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli silahları taşıyabilen 14 sabit noktaya sahip olan Rafale, hem geleneksel hem de asimetrik savaş senaryolarında olağanüstü çok yönlülük ve hayatta kalma sunar.