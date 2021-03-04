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Dünya

1.2 milyon liralık iPad: Üstünde bir kilo altın var

Rus lüks aksesuar üreticisi Caviar şirketi, Apple'ın iPad Pro için yeni bir lüks model tasarladı. Üzerinde 1 kilogramdan fazla altın bulunan ve sadece bir adet üretilen iPad Pro'nun fiyatı, 12 milyon ruble (1 milyon 200 bin TL).

04 Mart 2021 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 14:21
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Caviar şirketi, Apple iPad Pro'nun üzerinde 18ayar, 1 kilogramdan fazla altın bulunan lüks bir versiyonunu üretti. Ürünün üzerinde Steve Jobs ve Tim Cook'un sözleri bulunuyor.

Sadece bir adet olan lüks iPad Pro'nun fiyatı ise 12 milyon ruble. iPad'in üzerinde altın bir elma ağacı ve 81 adet pırlanta mevcut.

Şirketin lüks Apple ürünleri serisinde iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPad Pro yer alıyor. Serideki ürünlerde altın ve pırlanta kullanılmış durumda.

Sputnik'in haberine göre, Caviar imzalı ve nispeten daha ucuz altın iPhone 12 Pro'nun fiyatı da 365 bin ruble (37 bin TL). Bu cihazın üzerinde de Steve Jobs'un "Kalbinizin ve sezgilerinizin sesini dinleyecek cesarete sahip olun" sözü görülebiliyor.

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