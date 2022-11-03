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Dünya

12 yaşında doktoraya başlıyor

Belçika'da 'harika çocuk' olarak bilinen 12 yaşındaki Laurent Simons, kuantum fiziği alanında yüksek lisansını tamamlamasının ardından yakında doktora programına başlayacak.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
12 yaşında doktoraya başlıyor
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"Küçük Einstein" diye de adlandırılan Simons'un babası Alexander Simons, 12 yaşındaki oğlunun Almanya'daki Max Planck Enstitüsünde fen bilimleri alanında doktora yapacağını söyledi.

Doktora programı hakkında detay vermeyen baba Simons, bunun kimya, tıp ve fizik alanlarının karışımı olacağını, oğlunun çoğunlukla laboratuvarda vakit geçireceğini belirtti.

Alexander Simons, oğlunun kendisini tek bir alanla sınırlandırmak istemediğini aktardı.

Belçika'nın batısındaki sahil kenti Ostend'de doğan Laurent Simons, 6 yaşında ilkokulu bitirdi. 9 yaşında Belçika'da üniversiteye başlayan Simons, 11 yaşında diplomasını aldı. Simons, bu yaz 12 yaşındayken de Antwerp Üniversitesinde kuantum fiziği alanında yüksek lisansını tamamladı.

Simons, doktora programına devam edeceği Max Planck Enstitüsündeki profesörlerle kandan kanseri tespit eden lazerler hakkındaki araştırmalar yürüten bir grupla çalışıyordu.

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