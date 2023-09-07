İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8314
  • EURO
    28,7472
  • ALTIN
    1654.24
  • BIST100
    8334.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla böyle kaçırdılar
Dünya

12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla böyle kaçırdılar

Ekvador'da bir aracın önünü kesen silahlı saldırganlar kız çocuğunu kaçırdı. Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark eden saldırganlar, çocuğu bir süre sonra serbest bıraktı.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla böyle kaçırdılar

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Quevedo kentinde silahlı saldırganlar bir kız çocuğunu kaçırdı. Olay anına ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kız öğrencinin okula gitmek üzere bindiği aracın silahlı saldırganların bulunduğu başka bir araç tarafından durdurulduğu görüldü. Araçtan inen 3 saldırgan, 12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla otomobilden indirerek araca bindirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırganlar yanlış kişiyi kaçırdıkları gerekçesiyle kız çocuğunu saatler sonra serbest bıraktı.

Saldırganların kimlikleri açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Ekvador
  • kaçırma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.