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Dünya

12'si satılmaya hazır! Fransa ''Mirage 2000C'' iddiasına cevap veremedi

Ukraynalı pilotların eğitimine ilişkin Kiev ile görüşmelere başladığını açıklayan Fransa, Ukrayna'ya 12 Mirage 2000C savaş uçağı satılacağı iddialarına ise cevap vermekten kaçındı.

AA2 Mart 2023 Perşembe 13:44 - Güncelleme:
12'si satılmaya hazır! Fransa ''Mirage 2000C'' iddiasına cevap veremedi
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Fransa, Ukraynalı pilotların eğitimine ilişkin Kiev makamlarıyla müzakerelere başladığını açıkladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Senato'da kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Senatör Philippe Folliot'un, Bakan Lecornu'ya, "Şu anda satılmaya hazır 12 Mirage 2000C savaş uçağı olduğu söyleniyor. Onları Ukrayna'ya vermeyi veya Ukraynalı pilotları eğitmeyi mi planlıyorsunuz?" sorusunun akabinde söz alan kadın Senatör Joelle Garriaud-Maylam da "Bana verilen bir bilgiyi doğrulatmak istiyorum. Hava Kuvvetlerimizin Varşova'da Ukraynalı pilotları eğitmeye hazır olduğu doğru mudur?" şeklinde sorusunu yöneltti.

Lecornu, senatörlerin sorusuna Ukraynalı pilotların eğitimi için Paris ve Kiev'in görüşmelere başladığı cevabını verdi.

Ukrayna'ya savaş uçaklarının verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Fransız Bakan, bu ülkenin acil olarak füzelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lecornu, Ukrayna'nın saldırılara karşı dayanmasının füzelerin teminine bağlı olduğunu belirterek, uçak gönderimi ve pilot eğitiminin zaman isteyen konular olduğu değerlendirmesinde bulundu.

- FRANSA KARARSIZLIK YAŞIYOR

Kiev yönetiminin acil olarak savaş uçağı talebine Paris, askeri kapasitesini zayıf duruma düşürme ve savaşı körükleyeceği gerekçesiyle henüz olumlu cevap vermedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce, Ukrayna'ya silah satışının, Kiev tarafından talep edilmesi, savaşı körüklememesi ve ülkesinin askeri kapasitesini zayıflatmaması kaydıyla olacağını açıklamıştı.

Fransız ordusu bünyesinde 96 Rafale, 99 Mirage 2000 olmak üzere toplamda 195 savaş uçağı olduğu belirtiliyor.

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