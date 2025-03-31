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Dünya

13 çocuk bayramlıklarıyla katledildi! Hamas: Bu saldırı İsrail'in ''faşistliğini'' gösteriyor

Hamas, İsrail'in, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 13 çocuğu öldürerek 'faşistliğini' ortaya koyduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ31 Mart 2025 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
13 çocuk bayramlıklarıyla katledildi! Hamas: Bu saldırı İsrail'in ''faşistliğini'' gösteriyor
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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlatan soykırımcı İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda katliamını sürdürdü.

HAMAS: İSRAİL'İN BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMESİ "FAŞİSTLİĞİNİ" GÖSTERİYOR

Hamas, İsrail'in, Gazze'de düzenlediği saldırılarda çocukları hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çocukların, bayramın ilk günü sığındıkları çadırlarda üzerlerinde bayramlıklarıyla öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "bu saldırıların İsrail'in faşistliğini ortaya koyduğu ve onu ahlaki ve insani değer yoksunu yaptığı" vurgulandı.

İsrail'in, bayramın kutsiyetini hiçe sayarak Filistin halkına yönelik terör saldırılarını gün boyu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bunun Gazze'de yürütülen soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında 13'ü çocuk olmak üzere 33 Filistinli yaşamını yitirmişti. Çocukların çoğunun bayramlıklarıyla öldürülmüş olması tepki çekmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:24 İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili yürüttüğü soruşturmalarda, ciddi güvenlik açıklarına dair çarpıcı bulgulara ulaştı

03:31 Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği saldırıda 8'i Filistin Kızılayı mensubu, 5'i sivil savunma ekibi görevlisi ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı olmak üzere 14 sağlık görevlisinin hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadıklarını bildirdi

03:08 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin 50 günlük ateşkes karşılığında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılmasını öngören yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu duyurdu

01:25 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi

00:19 Hamas, İsrail'in, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 13 çocuğu öldürerek "faşistliğini" ortaya koyduğunu belirtti

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