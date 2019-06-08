29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

Suudi Arabistan yönetiminin, 13 yaşındayken 'isyana teşvik ve terör' suçlamalarıyla tutukladığı Suudi Arabistan vatandaşı Murtaza Qureiris'i idam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan basın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in idam edilmesi bekleniyor.

Haberde, Murtaza Qureiris'in 10 yaşında iken "Arap Baharı" kapsamında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde gerçekleşen protestolar sırasında abisinin güvenlik güçlerince öldürüldüğü, bunu protesto etmek amacıyla eylemlere katıldığı belirtildi.

Söz konusu bisikletli eylemin görüntüsünün de paylaşıldığı haberde, Qureiris'in bu eylemden 3 yıl sonra ailesiyle Bahreyn'e giderken Suudi güvenlik güçlerince tutuklandığı ifade edildi.

Murtaza Qureiris'in, "polis karakoluna molotofkokteyli atmak, terör örgütüne üye olmak, eylemlerde şiddete başvurmak, abisinin cenazesinde yürüyüş düzenlemek ve halkı isyana teşvik etmek" suçlarından yargılandığı kaydedilirken, Suudi Arabistan yasalarına göre idam edileceği kaydedidi.

Şu anda 18 yaşında olan ve 5 yıllık tutukluluk sürecinin en az 2 yılını hücre hapsinde geçirdiği belirtilen Qureiris'in, "ağır işkence ve stres altında" kabul etmek zorunda kaldığı söz konusu suçlamaları ise reddettiği belirtildi.

BM RAPORUNDA "İŞKENCE" İFADESİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2016'da Qureiris'in tutuklanmasını araştırdığı ve konuya ilişkin hazırladığı raporda, "Qureiris'in barışçıl protestolara katılmasına rağmen işkenceye maruz bırakılarak farklı suçlamaları kabul etmek zorunda bırakıldığı ve tutukluluğunun keyfi olduğu" ifadelerine yer verdiği ifade edildi.

Bununla birlikte, Murtaza Qureiris'in katıldığı 2011 protestolarında yer alan Suudi aktivist Muhammed Daman, CNN'e yaptığı açıklamada, protestoların barışçıl olduğunu ve söz konusu videolarda Suudi Arabistan'ın iddia ettiği şiddet eylemlerinin yer almadığını vurguladı.

Daman, Suudi yönetiminin, ülkenin doğu bölgesindeki hükümet karşıtı gösterileri kasten terör eylemleriyle ilişkilendirerek, oradaki hükümet karşıtı isimleri yok etmeye çalıştığını söyledi.

Yıldırım-İmamoğlu´nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı

Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı

Binali Yıldırım: Uğur Dündar'ı tercih ederim

Binali Yıldırım: Uğur Dündar'ı tercih ederim
 

POPÜLER HABERLER

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Emekliye ek zam geliyor!

Emekliye ek zam geliyor!

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA