135 Göçmeni 6 ülke zor paylaştı

Savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli göçmene kapılarını açan Türkiye’ye her fırsatta insan hakları dersi vermeye kalkan Avrupa, İtalyan limanında bekleyen yüzlerce mültecinin yol açtığı ‘krizi’ sonunda çözdü. Göçmenlere hangi ülkenin sahip çıkacağını belirlemek için bir haftadır insanları gemide bekleten Batı, 135 sığınmacıyı Avrupa Birliği’nin (AB) 6 ülkesine zor paylaştırdı.

6 ÜLKEYE PAYLAŞTIRILDI

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle pazar gününden bu yana Augusta Limanı’nda bekletilen Gregoretti gemisine ilişkin sorunun çözüldüğünü duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı canlı yayında konuşan Salvini, Gregoretti gemisinde tutulan mültecilere ilişkin, “Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İrlanda, Gregoretti gemisindeki göçmenleri alacak” dedi. 135 göçmenden 16’sının Katolik yardım kuruluşları tarafından acil müdahale ve sığınma için Vatikan’a gönderileceğini aktaran Salvini, İtalya’nın yeni mültecilere asla kapılarını açmayacağını kaydetti.

Libya açıklarında 40 göçmen kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’ın isimli gemisine de limanların kapatılacağını aktaran Salvini, “Önümüzdeki saatlerde geminin İtalyan sularına girişini yasaklayan kararı imzalayacağım. Limanlar kapalı kalacak. Biz Avrupa’nın göçmen kampı değiliz” diye konuştu.Gregoretti sahil güvenlik gemisi, Libya’dan geçen hafta Akdeniz’e açılan teknedeki 135 düzensiz göçmeni kurtarmıştı. Gemi, taşıdığı göçmenler nedeniyle hiçbir İtalyan limanına alınmamıştı. İtalyan hükümeti, Avrupa Komisyonu nezdinde resmen girişimde bulunmuş, Birlik içinde nasıl dağıtılacakları belli olana kadar göçmenlerin Gregoretti gemisinde kalacağını duyurmuştu.