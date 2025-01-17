14 'evet'le kabul edildi! BMGK'da Libya adımı

İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı, BMGK'de yapılan oylamada 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi.

Rusya "çekimser" oy kullandı.

Kararda, yasa dışı petrol ihracatına yönelik yaptırımlar 1 Mayıs 2026, Uzmanlar Paneli'nin görev süresinin de 15 Mayıs 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Uzmanlar Paneli'nin dondurulmuş varlıkların Libya halkının menfaati için yeniden yatırımlarına ilişkin önerisinin memnuniyetle karşılandığı anlatılan kararda, "Libya Yatırım Otoritesi'nin, dondurulmuş varlıkları seçtiği finansal kuruluşlarla düşük riskli mevduatlara yatırmasına izin verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kararda, Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin bir muafiyet de getirilerek, üye devletlerin Libya güvenlik güçlerine, yalnızca Libya'nın askeri ve güvenlik kurumlarının yeniden birleştirilmesi sürecini desteklemeyi amaçlayan teknik yardım veya eğitim sağlaması, ilgili Komiteye önceden bildirilmesi koşuluyla ambargo kapsamında olmayacağı kaydedildi.

Bu çerçevede, kararda, üye devletler tarafından insani yardım gibi ambargo kapsamı dışında veya muafiyet kapsamında olan faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla geçici olarak Libya'ya konuşlandırılan askeri uçaklar veya deniz araçları için muafiyet içeren madde de yer aldı.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'DEN BMGK'NİN LİBYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARI HAKKINDAKİ KARARINA ÖVGÜ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya'nın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını yönetme yetkisini yeniden elde etmesi yönündeki kararının ülkesi için tarihi bir adım olduğunu bildirdi.

Başbakan Dibeybe, BMGK'nin Libya Yatırım Otoritesi'ne yurt dışındaki dondurulmuş varlıkları yönetme yetkisi veren karar tasarısını kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dibeybe, BMGK'nin kararının Libya'nın mali egemenliğini güçlendirme ve yurt dışındaki varlıklarını koruma yönünde tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Kararın Libya'nın yurt dışındaki finansal varlıklarının güçlendirilmesine yardımcı olacağını kaydeden Dibeybe, Libya dinarının güçlendirilmesine de katkı sunacağını ifade etti.