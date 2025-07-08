İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0245
  • EURO
    46,9158
  • ALTIN
    4245.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 14 ülkeyi ilgilendiren açıklama: Trump tarih verdi
Dünya

14 ülkeyi ilgilendiren açıklama: Trump tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 ülkeye yönelik yeni gümrük tarifelerinin 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. “Para tahsil edilecek” mesajı veren Trump, bu tarihin kesin olduğunu ve herhangi bir uzatmanın söz konusu olmayacağını vurguladı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 18:47 - Güncelleme:
14 ülkeyi ilgilendiren açıklama: Trump tarih verdi
ABONE OL

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında tarife mektuplarına işaret eden Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

"PARA TAHSİL EDİLECEK"

Trump, başka bir deyişle "paranın 1 Ağustos itibarıyla tahsil edileceğini" belirterek, hiçbir uzatma verilmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

Trump'ın Gazze ateşkesi

Çin'den ABD'ye "bu savaşın kazananı olmaz" mesajı

ABD, büyük iddialara rağmen 3 ülkeyle sınırlı kaldı

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.