İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2025 Cumartesi / 10 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 14 yıl sonra bir ilk: İngiltere 5,1 milyar liralık destek paketini açıkladı
Dünya

14 yıl sonra bir ilk: İngiltere 5,1 milyar liralık destek paketini açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Esed rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'ye resmi ziyarette bulunarak 14 yıllık diplomatik kopukluğu sonlandırdı. Görüşme kapsamında İngiltere'nin, Suriye'deki insani ve ticari hizmetlere destek amacıyla 94,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,1 milyar lira) mali yardım yapacağı belirtildi.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 19:54 - Güncelleme:
14 yıl sonra bir ilk: İngiltere 5,1 milyar liralık destek paketini açıkladı
ABONE OL

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan David Lammy, Esed rejiminin aralık ayında yıkılışının ardından Suriye'ye resmi ziyarette bulundu.

Diplomatik ilişkilerin 14 yıl önce kesildiği Suriye ile ilişkileri yeniden kuran Lammy, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu görüşmede, İngiltere'nin daha güvenli ve müreffeh bir Suriye'ye desteğini ifade eden Lammy, ülkedeki geçiş sürecinin daha kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.

Lammy, istikrarlı bir Suriye'nin İngiltere'nin de çıkarına olduğunu vurgulayarak, DEAŞ'ın yok edildiğinden ve Suriyelilerin insan kaçakçılarının tuzağına düşmediğinden emin olmak istediklerini ifade etti.

"SURİYELİLERİN KAYDETTİKLERİ OLAĞANÜSTÜ AŞAMAYI ŞAHSEN GÖRDÜM"

Bakan Lammy, ülkede insani yardım faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler ile de bir araya geldi.

Esed rejiminden kalan kimyasal silahların yok edilmesi için bu yıl Kimyasal Silahları Önleme Örgütüne 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 110 milyon lira) destek vereceklerini bildiren Lammy, kadınların çalıştığı işletmeleri de ziyaret etti.

Açıklamada, İngiltere'nin, ülkedeki ticari ve insani hizmetlere destek için 94,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,1 milyar lira) destekte bulunacağı kaydedildi.

Yeni dönemde ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiliz bakan Lammy'i kabul etti

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lammy, "Esed rejiminin yıkılışından bu yana yaptığımız bakan seviyesindeki ilk ziyarette Suriyelilerin hayatlarını ve ülkelerini yeniden inşa etmek için kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Lammy, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmanın İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirterek, "Yeni hükümetin tüm Suriyeliler için daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh Suriye inşa etmesine destek vermek bizim çıkarımızadır." dedi.

Suriye'de yeni dönem, yeni sembol!

ABD'den Suriye'ye yatırım! Anlaşma imzalandı

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.