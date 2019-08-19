15 bin gecekondu yandı, 50 bin insan evsiz kaldı

15 bin gecekondu kullanılamaz duruma geldi. Başkent Dakka’nın Mirpur bölgesinde Chalantika mahallesini saran alevler, kısa sürede gecekondular arasında sıçrayarak büyüdü. Tüm çatıların plastik malzemeden yapılmış olması yangının büyümesini ve yayılmasını hızlandırdı. 125 itfaiyeci tarafından 6 saatte kontrol altına alınan yangın ise geride korkunç bir bilanço bıraktı. 15 bin gecekondu kullanılamaz duruma gelirken, 50 bin kişi evsiz kaldı. Şubat ayında çıkan yangında da 80 kişi hayatını kaybetmişti.