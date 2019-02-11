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Hindistan Hava Kuvvetleri, Boeing ile yaptığı anlaşma kapsamında 4 Chinook helikopterini teslim aldı

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne yönelik 15 Boeing CH-47F Chinook ağır yük helikopterinin ilk dördü planlanan teslim arihi olan Mart ayından önce Hindistan'a teslim edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing ile Hindistan 2015 yılında 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma ile Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) için 22 Apache ve 15 Chinook helikopterinin alımı sözleşmesini imzalamıştı.
 
IAF personeli, geçen yıl ABD'nin Delaware eyaletinde Chinook eğitimlerine başlamıştı. Bu ayın başlarında, ilk Chinook helikopteri Philadelphia'daki IAF'a teslim edildi.

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