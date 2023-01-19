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Dünya

15 Ermeni askeri öldü! Kolordu komutanı görevden alındı

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı. Olay sonrası 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ve bazı üst düzey subaylar görevlerinden alındı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
15 Ermeni askeri öldü! Kolordu komutanı görevden alındı
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Başbakan Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, 2. Kolordu Komutanı Albay Grigoryan'ın görevden alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına gönderdiği talebinin onaylandığını bildirdi.

Yerel basında, Paşinyan'ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi.

Öte yandan Ermeni yetkililer yapılan ilk incelemede yangının sobaya benzin dökülmesi sonucu çıktığını açıkladı.

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte yerel saatle 01.30 civarında çıkan yangında 15 asker ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

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