15 Kasım 2025 Cumartesi
Dünya

15 Filistinlinin cenazesi teslim alındı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını duyurdu.

15 Kasım 2025 Cumartesi 17:31
15 Filistinlinin cenazesi teslim alındı
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını ifade edildi. İsrail'den teslim alınan cenaze sayısının ise 330'a ulaştığı aktarıldı. Cenazelerden şu ana kadar 97'sinin kimlik tespitinin yapılabildiği belirtildi.

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca ölen her İsrailli rehine karşılığında 15 Filistinlinin cenazesini teslim etmeyi kabul etmişti.

