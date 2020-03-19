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Dünya

İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması! 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 00:10 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 00:12
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Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reisi, şu ana kadar koronavirüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.

İranlı yetkili, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini açıklamıştı.

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