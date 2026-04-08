Dünya

15 maddenin çoğunda anlaşmaya varıldı! Trump: İran'a yaptırımlar hafifletilecek

ABD Başkanı Trump, 'Çok verimli bir rejim değişikliği geçirdiğini tespit ettiğimiz İran ile yakından çalışacaktır.' açıklamasında bulundu.

8 Nisan 2026 Çarşamba 14:29
15 maddenin çoğunda anlaşmaya varıldı! Trump: İran'a yaptırımlar hafifletilecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüştüklerini ve görüşmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesi ile İran arasında yürütülen müzakere sürecini değerlendirdi.

"İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Trump, İran'ın "oldukça verimli bir rejim değişikliği geçirdiğini tespit ettiklerini" savundu.

Trump, İran ile yakından çalışacaklarını belirterek "Uranyum zenginleştirmesi olmayacak ve ABD, İran ile işbirliği yaparak, derine gömülmüş olan tüm (B-2 bombardıman uçakları) nükleer 'tozu' kazıyıp çıkaracaktır. Bu, şu anda ve geçmişte de çok titiz bir uydu gözetimi (Uzay Kuvvetleri) altındadır. Saldırı tarihinden beri hiçbir şeye dokunulmamıştır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Trump, İran'a askeri silah tedarik eden ülkelerin ABD'ye sattıkları tüm malların "derhal yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacağını" ve bu uygulamanın ivedilikle yürürlüğe gireceğini vurguladı.

- ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

