1.5 milyar dolarlık Hayal Adası
Rusya’nın başkenti Moskova’da ülkenin en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan ‘Hayal Adası’ parkı için hazırlıklar tamamlanıyor.
Parkta devasa oyun alanlarının yanında Barselona, Beverly Hills, Londra ve Roma’ya benzetilen tematik gezi alanları da yer alıyor. Toplamda 1,5 milyar dolarlık yatırımla inşaa edilen park, 20,000 kişilik kapasiteye sahip.
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