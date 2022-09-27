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Dünya

15 saniyede hazır, dünyanın en büyüğü! ShinMaywa US-2 ve Beriev Be-200'ü geride bıraktı

Çin, yeni konfigürasyonlu bir amfibi yangın söndürme uçağı AG600M'nin bugün 15 saniyede 12 ton su çekme ve düşürme yeteneğini başarıyla test etti. Dünyanın en büyük amfibi uçağı özelliğini taşıyan AG600M ve Japonya'nın ShinMaywa US-2 ve Rusya'nın Beriev Be-200'ünü geride bıraktı.

Star Gazetesi27 Eylül 2022 Salı 15:32 - Güncelleme:
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Çin Havacılık Sanayii Kurumu'na (Aviation Industry Corp of China) göre, Çin'in AG600 deniz uçağının yangın söndürme çeşidi olan AG600M'nin operatörleri, geminin maksimum su yükünü ilk kez toplama ve boşaltma kabiliyetini test etti.

DÖRT KİŞİLİK MÜRETTEBATLA YÖNETİLİYOR

Yapılan açıklamada, amfibi uçağın dört kişilik bir ekip tarafından yönlendirildiği belirtildi. Saat 10:05'te Hubei eyaleti, Jingmen'deki Zhanghe Havalimanı'ndan havalanan AG600 izin verilen maksimum miktar olan 12 metrik ton su taşıdı.

15 SANİYEDE 12 TON SU TOPLADI

Deniz uçağı 15 saniyede 12 ton su topladıktan sonra sudan havalanarak önceden çizilmiş rotayı takip etti, ardından Zhanghe Rezervuarı'nın sularına inmeden önce sahte bir yangın söndürme operasyonuyla suyu boşalttı. AVIC'ye göre test, uçak tekrar rezervuara indiğinde sabah 10:16'da tamamlandı.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Şirket, testin uçağın bir yangını söndürebildiğini doğruladığını bunun ileri doğru büyük bir adım olduğunu belirtti.

4.000 METREKARELİK BİR ALANDA ALEVLERİ SÖNDÜREBİLİYOR

AG600'ün maksimum kalkış ağırlığı 60 metrik ton olarak açıklandı. Deniz uçağı, tipik bir yangın söndürme operasyonunda, 20 saniye içinde bir gölden veya denizden 12 ton su toplayacak ve bunu yaklaşık 4.000 metrekarelik bir alanda alevleri söndürmek için kullanacak.

AVIC'ye göre, uçuşa elverişlilik sertifikasyon çalışmaları 2024'te başlayacak, ilk teslimatların ise 2025'ten önce başlaması bekleniyor.

Orijinal model AG600, Çin'in 1970'lerde askeri amaçlarla geliştirilen ve uzun süredir hizmet dışı bırakılan SH-5'inden sonra ikinci amfibi uçak modeli.

37 metre uzunluğa ve 38.8 metre kanat açıklığına sahip olan AG600, bir Boeing 737 büyüklüğünde. Bu özellikleriyle, dünyanın en büyük amfibi uçağı olma özelliğine sahip. AG600, Japonya'nın ShinMaywa US-2 ve Rusya'nın Beriev Be-200'ünü geride bıraktı.

Star Gazetesi

  • AG600
  • Japonya
  • ShinMaywa US-2
  • Beriev Be-200

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