Yabancı basında yer alan habere göre, Avusturya'nın hava muharebe modernizasyon programı, Savunma Bakanlığı'nın şu anda Luftstreitkräfte'de hizmette olan 15 Eurofighter EF- 2000 Tranche 1 uçağını değiştirmeyi amaçlamasıyla belirleyici bir dönüm noktasına ulaştı. 2007 ile 2009 arasında teslim edilen bu birinci nesil savaş uçakları, artık onları günümüzün operasyonel gereksinimleri için yetersiz kılan önemli teknik sınırlamalardan mustarip.

Şansölye Christian Stocker ve hükümeti yakın zamanda çift motorlu bir uçağı tercih ettiklerini belirterek, birkaç potansiyel rakibi etkili bir şekilde dışladı ve seçimi iki Avrupa yarışmacısı arasında bir karşılaşmaya daralttı. Bunlardan birinin Dassault Aviation'ın Rafale F4 iken diğerinin ise Airbus Defense and Space'in Typhoon Tranche 4 olduğu belirtildi.

Avusturya'nın Eurofighter'ları Avrupa programının ilk üretim partisine aittir ve daha sonraki standartlara yükseltilemez. 2017'de Avusturya Savunma Bakanlığı bu uçaklar hakkında endişelerini dile getirmiş, hem işletme maliyetlerini hem de özellikle havadan yere görevlerde sınırlı çok yönlülüğünü eleştirmişti. O zamanlar Eurofighter programından tamamen ayrılma düşünülmüş ancak sonuçta reddedilmişti.

GRİPEN VE F-35'E KAPILAR KAPANDI

Çift motorlu bir konfigürasyon gereksinimi, başlangıçta erken danışma aşamasında düşünülen Saab JAS 39 E / F Gripen'i hemen elemektedir. Performansına ve rekabetçi maliyetine rağmen, İsveç uçağı Bundesheer tarafından belirlenen özellikleri karşılamıyor. Aynısı ABD F-35A için de geçerlidir. Lockheed Martin, gizli savaş uçağını Avusturya'ya önermiş olmasına rağmen, bazı etkenler bu satışa engel olmuştur.

Typhoon Tranche 4 endüstriyel süreklilik ve diplomatik bağlar açısından mantıklı bir seçim sunuyor. Captor -E AESA radarı, modernize edilmiş bir elektronik paket ve mevcut nesil mühimmatlarla geniş uyumluluk içeren Eurofighter programının en gelişmiş yinelemesini temsil ediyor. Avusturya için bu uçağı seçmek, eğitim, bakım ve operasyonel doktrindeki geçişleri basitleştirirken, Eurofighter konsorsiyumunun kurucu üyelerinden ikisi olan Almanya ve İtalya ile ikili ilişkileri güçlendirecektir. Almanya, bölgesel güvenlik konularında Avusturya'nın kilit ortağı olmaya devam ederken, İtalya, Leonardo aracılığıyla Avusturya savunma manzarasında zaten iyi bir yer edinmiştir. Avusturya yakın zamanda genel amaçlı görevler için AW169M Lion helikopterleri satın aldı ve 2024'te, her ikisi de Leonardo tarafından tasarlanan ileri eğitim ve hafif saldırı rolleri için M - 346FA Master uçağının satın alındığını doğruladı.

GÜVENİLİR ALTERNATİF OLARAK RAFALE

Dassault Aviation'ın Rafale F4'ü güvenilir bir alternatif sunuyor. Fransa şu anda Avusturya için birincil savunma ortağı olmasa da, Rafale son zamanlarda daha küçük hava kuvvetlerine sahip birkaç Avrupa ülkesi tarafından seçildi. Hırvatistan 2021'de 12 adet ikinci el Rafale F3 - R uçağı sipariş etti, teslimatlar 2024'te başlayacakken, Sırbistan Nisan 2024'te daha kapsamlı bir savunma modernizasyon çabasının parçası olarak 12 yeni Rafale tedarik etme niyetini resmen duyurdu. 2023'te Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri'nde hizmete giren Rafale F4 , gelişmiş bağlantı , gelişmiş taktik veri işleme ve bozulmuş ortamlarda operasyonlar da dahil olmak üzere tam spektrumlu çok amaçlı bir yetenek sunuyor. Dassault Aviation ayrıca Avusturya Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen zaman çizelgesine uygun olarak 2030'dan önce Avusturya'ya teslimat yapılmasına izin verecek bir üretim temposuna da kendini adamıştır.

KARŞILAŞTIRMA

Teknik olarak, Typhoon Tranche 4 ve Rafale F4, modern çok amaçlı avcı uçağına iki farklı ancak karşılaştırılabilir yaklaşımı bünyesinde barındırmaktadır. Her iki platform da Mach 1.8 azami hız, 50.000 fitlik operasyonel tavanlar ve gelişmiş hayatta kalma için çift motorlu yapılandırmalarla benzer aerodinamik performansa sahiptir. Typhoon, Captor - E AESA radarı ve PIRATE kızılötesi arama ve izleme sistemiyle donatılmışken, Rafale, RBE2 AESA radarını gelişmiş ön sektör optronikleriyle entegre etmektedir. Rafale ayrıca, yüksek seviyede kendini koruma ve karıştırma yetenekleri sağlayan SPECTRA elektronik harp paketine sahiptir. Typhoon ise, donanım ve yazılım iyileştirmelerini birleştiren bir spiral yükseltme stratejisiyle gelişmeye devam etmektedir.

SATIŞ DURUMUNDA TESLİMATLAR 2028'DE BAŞLAYACAK

Şimdilik nihai karar için resmi bir zaman çizelgesi yayınlanmadı, ancak siyasi ve endüstriyel sinyaller 2026'dan önce bir çözüm öneriyor ve hizmete kademeli girişin 2028 ile 2030 arasında yapılması öngörülüyor. Sonuç ne olursa olsun, Rafale ile Typhoon arasındaki bu rekabet, daha küçük Avrupa devletleri tarafından alınan kararların kıtanın hava gücünü ve savunma duruşunu önemli ölçüde şekillendirmeye devam ettiğini gösteriyor.