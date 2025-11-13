15 vilayetin tamamında görüldü: M Çiçeği virüsü hızla yayılıyor

Liberya Baş Sağlık Görevlisi Catherine T. Cooper, yaptığı açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkedeki 15 vilayetin tamamında yayıldığını belirtti.

Cooper, ülkede 2 bin 447 şüpheli M çiçeği vakasının görüldüğünü, yapılan testlerde bunlardan 1308'inin pozitif çıktığını ifade etti.

Virüse bağlı can kaybı yaşanmadığını aktaran Cooper, hükümetin salgına ilişkin önlemler aldığını aktardı.

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.