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Dünya

150 milyon avroluk imzalar atıldı: Belçika ve Ukrayna arasında yeni işbirliği

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal yeni işbirliği için anlaşmaya vardı. Toplam değeri 150 milyon avro olan anlaşma Ukrayna'nın yeniden inşasını kapsıyor.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
150 milyon avroluk imzalar atıldı: Belçika ve Ukrayna arasında yeni işbirliği
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Belçika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yaptılan paylaşıma göre, imza töreninde, Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de hazır bulundu.

De Croo ve Şmıgal tarafından imzalanan 150 milyon avroluk anlaşmayla okul, hastane ve enerji altyapısı başta olmak Ukrayna'nın yeniden inşasına destek olmak amaçlanıyor.

Belçikalı lider, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma, Federal Kalkınma Ajansının (Enabel), Ukrayna'nın enerji ağının kışa hazır hale getirilmesi, hastanelerin ve okulların yeniden inşası ve çok daha fazlasını başlatmasına olanak tanıyacak." ifadesine yer verdi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, anlaşma kapsamında tahsil edilecek 20 milyon avroluk ilk ödeme, başkent Kiev'de enerji tesislerinin, hastanelerin ve ülke genelindeki okullara ek sığınaklar inşa edilmesi için kullanılacak.

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