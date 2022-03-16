162 Nijeryalı ülkelerine döndü

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 01:59 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 01:59

Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 162 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Ülkesine dönenler arasında 41 kadın ve 11 bebeğin bulunduğunu kaydeden Musa, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

Musa, dönenlerin federal hükümetin hiçbir vatandaşının yurt dışında mahsur kalmasına izin vermeme taahhüdünün yerine getirilmesinin bir parçası olduğunu açıkladı.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

