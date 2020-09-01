17 yıl sonra gelen anlaşmayı BM memnuniyetle karşıladı

AA 01 Eylül 2020 Salı 18:54 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 18:54

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sudan hükümetinin, ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi ile barış anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, geçici hükümetle ülkedeki silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı, Sudan halkının 10 yıllardır karşılaştığı insan hakları ihlalleri ve çektiği acıların sona ermesi için büyük bir adım olarak nitelendirdi.

Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu, bununla beraber ülkede suça bulaşanların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Bachelet, "Bu son derece olumlu gelişmenin Sudan'da barışın hüküm sürmesini sağlamak için tüm taraflara nihai ve kapsamlı bir anlaşmanın müjdesini vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, taraflara insan haklarının barış anlaşmasının merkezinde olması çağrısında bulundu.

Tarafların, Darfur'da işlenen suçlar için özel bir ceza mahkemesi kurulması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmaya karar vermesinin kendisini cesaretlendirdiğini vurgulayan Bachelet, söz konusu taahhütlerin ülkedeki kurbanlar ve ailelerine adalet getirmesi gerektiğini bildirdi.

Bachelet, "Sudan’da çatışmalar sırasında işlenen insan hakları ihlalleri ve suistimallerinden sorumlu olan herkesten, yargı sürecine uygun olarak ve gecikme olmaksızın hesap sorulmalıdır." çağrısı yaptı.

Sudan hükümeti, dün ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi ile 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzalamıştı.



Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.