17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası 

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson’a ABD’nin Oklahoma eyaletinde 17,5 milyar dolarlık dava açıldı. Savcılar şirketin ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak vücutta morfin benzeri etki gösteren kimyasal ‘opioid salgınına’ yol açtığını savunurken, dava, eyalette şirket aleyhine başlatılan 2 bin işlemden ilki oldu.

GÜNDE 130 KİŞİ ÖLÜYOR

Eyaleti savunan avukat Brad Beckworth, şirketin opioidleri ‘günlük ağrılara karşı güvenli ve etkili bir yol’ olarak pazarlarken bunların bağımlılık yapıcı etkilerini gizlediğini belirtti ve “İnsanlar ihtiyaçlarından fazla ilaç alırsa ölür” dedi. Johnson & Johnson’ın avukatı ise reklamlarının düzgün alındığı takdirde ağrı kesicilerin nadiren bağımlılık yarattığını savundu. Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi’ne göre ortalama her gün 130 Amerikalı aşırı doz ağrı kesiciden hayatını yitiriyor.