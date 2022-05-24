18. Astana görüşmeleri Kazakistan'da yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin gelecek ay Kazakistan'da yapılacağını bildirdi.

Smadiyarov, 14-16 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan görüşmelerin başkent Nur Sultan'da gerçekleştirileceğini ve şu anda bakanlık olarak Astana görüşmelerinin garantörleri ile gözlemci statüsündeki ülkelerin katılımlarını onaylamak için süreci başlattıklarını duyurdu.

En son 21-22 Aralık 2021'de gerçekleştirilen Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinde, Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olmuştu.