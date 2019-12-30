İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6633
  • ALTIN
    289.076
  • BIST100
    114662
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 18 İran gemisinden ABD uçak gemisine yakın takip!
Dünya

18 İran gemisinden ABD uçak gemisine yakın takip!

İran'a 18 savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nda uçak gemisi Harry Truman'a yaklaşması ABD Donanmasını ciddi şekilde korkuttu.

star.com.tr30.12.2019  12:21 - Güncelleme: 30.12.2019  12:27
18 İran gemisi Hürmüz Boğazı'nda Amerikan uçak gemisi Harry Truman'ı yakın takibe aldı. İran'ın savaş gemilerinin peşine düşmesi ABD Donanmasını ciddi şekilde korkuttu.
 
ABD DONANMASINDA BÜYÜK PANİK
 
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan Amerikan uçak gemisi Harry Truman'ı yakip ettiğini bildirdi. Amerikan tarafına göre, İran gemileri uçak gemisine son derece yaklaştı ve bu nedenle belirli bir tehdit yarattı. 

"İRAN GEMİLERİ YAKIN BİR SEYİR İZLEDİ"

ABD komutanlığı yaptığı açıklamada "Transit sırasında, birkaç İran gemisi boğazdaki ABD gemilerini takip etti. İran gemilerinin çoğu, uçak gemisini koruyan Ticonderoga USS Leyte Gulf sınıfı kruvazörüne yakın bir seyir izledi" denildi.
 
"ABD DONANMASI TAM KORUMA SAĞLAYAMADI"
 
Uzmanlar, dikkate değer olan 18 İran savaş gemisini Amerikan uçak gemisini yaklaşık bir kilometrelik bir mesafeden takip ettiğini belirtti. İran Donanması'ndan kışkırtıcı hiçbir eylem kaydedilmemesine rağmen, uzmanlar uçak gemisine eşlik eden ABD Donanmasına ait gemilerin tam koruma sağlayamadığına dikkat çekti.  (Star.com.tr)

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.