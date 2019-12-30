star.com.tr 30.12.2019 12:21 - Güncelleme: 30.12.2019 12:27

18 İran gemisi Hürmüz Boğazı'nda Amerikan uçak gemisi Harry Truman'ı yakın takibe aldı. İran'ın savaş gemilerinin peşine düşmesi ABD Donanmasını ciddi şekilde korkuttu.

ABD DONANMASINDA BÜYÜK PANİK

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan Amerikan uçak gemisi Harry Truman'ı yakip ettiğini bildirdi. Amerikan tarafına göre, İran gemileri uçak gemisine son derece yaklaştı ve bu nedenle belirli bir tehdit yarattı.

"İRAN GEMİLERİ YAKIN BİR SEYİR İZLEDİ"

ABD komutanlığı yaptığı açıklamada "Transit sırasında, birkaç İran gemisi boğazdaki ABD gemilerini takip etti. İran gemilerinin çoğu, uçak gemisini koruyan Ticonderoga USS Leyte Gulf sınıfı kruvazörüne yakın bir seyir izledi" denildi.

"ABD DONANMASI TAM KORUMA SAĞLAYAMADI"

Uzmanlar, dikkate değer olan 18 İran savaş gemisini Amerikan uçak gemisini yaklaşık bir kilometrelik bir mesafeden takip ettiğini belirtti. İran Donanması'ndan kışkırtıcı hiçbir eylem kaydedilmemesine rağmen, uzmanlar uçak gemisine eşlik eden ABD Donanmasına ait gemilerin tam koruma sağlayamadığına dikkat çekti. (Star.com.tr)