Soykırımcı İsrail, Gazze'den sonra Lübnan'da da saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki hava saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL, 2006'DAN BU YANA İLK KEZ BEYRUT'UN DAHİYE BÖLGESİ DIŞINDA BİR YERİ VURDU

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

İşte Lübnan ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

04:02 İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasında, Şam'ın güneyindeki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na saldırı düzenledi.

01:53 İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

01:49 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybederken, Sayda kentine bağlı Ayn ed-Delb beldesinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

01:36 Hizbullah, İsrail saldırısında yaşamını yitiren genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine hareketin yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in seçildiğine ilişkin haberleri yalanladı.

01:28 İsrail ordusunun Lübnan'da dün düzenlediği hava saldırılarında 105 kişinin hayatını kaybettiği, 359 kişinin yaralandığı bildirildi.

00:43 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'daki çatışmaların bölgeye yayılmaması konusunda "kararlı" olduklarını belirtti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1174 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirmişti.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.