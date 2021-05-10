18:00'a kadar süre vermişlerdi... İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı!

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:15

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı.

Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.

- İsrail Meclisi boşaltıldı

Roket sirenlerinin çalınması nedeniyle Batı Kudüs'te korku ve panik havası yaşandı.

Sirenler nedeniyle İsrail Meclisi boşaltıldı, Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırıldı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğruladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirten Ebu Ubeyde, "Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır. İyice anlamalıdır ki, geri çekilirse geri çekiliriz; ileri giderse ileri gideriz." ifadelerini kullandı.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişi şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesi'ne 3'ü çocuk 9 şehidin naaşının ve çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermeyen Kudra, olaya İsrail saldırılarının neden olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'ye bugün düzenlediği saldırıda "3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü" duyurdu.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.