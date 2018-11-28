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189 kişinin ölümüne sebep olan uçağın, uçuşu gerçekleştirmeye elverişli olmadığı ortaya çıktı

Endonezya’da 189 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazasının ardından yapılan araştırmalarda uçağın uçuşu gerçekleştirmeye elverişli olmadığı ortaya çıktı.

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Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi, 29 Ekim’de düşerek 189 kişinin ölümüne yol açan Lion Air havayollarına ait uçağın kazasına dair ön araştırma raporunu yayınladı. Komite raporda hava yollarının önceki uçuşlarında arızalar yaşanmasına rağmen uçağı yeniden hizmete soktuğunu kaydetti. Komitenin üst düzey yetkililerinden Nurcahyo Utomo ise basına yaptığı açıklamada, "Uçuş süresince uçak teknik bir arıza yaşadı ama pilot devam etmekte karar kıldı" dedi.
  
"Uçak artık uçuş gerçekleştirmeye elverişli değildi"
 
Yayınlanan raporda kazada ve daha önceki seferlerde uçakta meydana gelen teknik arızalar karşısında birçok prosedürün uygulandığının altı çizildi. Raporda açıkça belirtilmemesine karşın Utomo basına yaptığı konuşmada, "Bizim fikrimize göre uçak artık uçuş gerçekleştirmeye elverişli değildi ve devam etmemeliydi" ifadelerini kullandı.
 
Raporda bunun yanı sıra pilotların Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklara yeni eklenen bir sistemi çözmekte zorlandıkları da belirtildi.
 
Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı, Cakarta-Pangkal Pinang seferi için 181 kişilik yolcu ve 6 mürettebatıyla havalandıktan kısa bir süre sonra denize düştü. JT-610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta 178’i yetişkin, 1’i çocuk, 2’si bebek, 2’si pilot ve 6’sı kabin görevlisi olmak üzere toplam 189 kişi hayatını kaybetti.
 

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