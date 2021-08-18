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Dünya

19 gün önce başladığı görevinden ayrıldığını duyurdu

Peru Dışişleri Bakanı Hector Bejar'ın, ülkede tartışmalara neden olan terörizmle ilgili açıklamaları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 02:56 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 02:56
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Peru basınında çıkan habere göre Bejar, terörizme yönelik ifadelerine Kongre ve Silahlı Kuvvetlerin tepki göstermesi üzerine, 19 gün önce başladığı bakanlık görevinden istifa etti.

Devlet Başkanlığı basın sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Sayın Hector Bejar, bugün Dışişleri Bakanlığı görevinden geri dönülemez şekilde istifa mektubunu Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya sundu." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bir grup protestocu, gün içinde Dışişleri Bakanlığının bulunduğu Torre Tagle Sarayı'nın önünde toplanarak, Bejar'a tepki gösterip istifasını talep etmişti.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Pedro Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

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