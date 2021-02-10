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Dünya

1900 yıllık maaş bordrosu bulundu

İsrail'de arkeoloji kazından 1900 yıl önceye ait maaş bordrosu çıktı.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:02
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İsrail'de papirüsten yapılmış 1900 yıl öncesine ait ordunun belirli eşyaların parasını kestikten sonra askerin parasız kaldığını gösteren maaş bodrosu bulundu. Arkeologların kazı çalışmalarında çıkan belgenin, Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında Masada Kuşatması'na katılan bir Gaius Messius'a verildiği ifade edildi. Belgede, Messius'ın maaş olarak 50 denarri aldığı, ancak maaştan kesilen arpa, yiyecek ve askeri teçhizatın toplam ücretinin neredeyse ödendiği maaşa denk geldiğini gösteriyor. Uzmanlar maaş bodrosunun kime ait olabileceği konusundaki yürüttüğü tahmin göre, söz konusu askerin lejyoner süvari olabileceğini ifade etti.

MASADA KUŞATMASI HİYAKESİ

İsrail resmi tarihine göre, M.S 70'li yıllarda Roma'nın Yahudiler üzerindeki egemenliğinin simgesi olan Büyük Herod, Kudüs ve çevresini ele geçirdikten sonra Sicarii isimli aşırı bir grup Yahudi, Roma'ya karşı ayaklanırlar ve Masada tepesini ele geçirirler. Doğal bir kale şeklinde olan tepe, bir yandan Roma zulmünden kaçan Yahudilere sığınak olurken diğer yandan da isyancı Yahudilerin Roma birliklerine karşı tertip ettikleri saldırılar için bir üs vazifesi görür. Sonunda tepe, büyük bir Roma birliği tarafından kuşatılır ve saldırı anına dek gün be gün kuşatmaya katılan asker sayısı artırılır. Kuşatma uzatılarak Yahudilerin kalede biriktirdikleri erzakın bitmesi beklenmektedir. Masada tepesindeki 967 Yahudiye karşı 10.000 ilâ 15.000 gibi ezici bir sayıda Roma askeri kuşatmadaki yerini almıştır.

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