star.com.tr 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:23 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:29

1913'te, Norveç'in Narvik limanından 43 mürettebatla ayrılan DS Malmberget, 10 bin ton demir cevheri yüklü Rotterdam'a doğru yola çıktı. Ayrılışının ertesi günü, şiddetini artıran rüzgarlar kasırga şiddetine ulaştı.

Gemi Bodo şehrini geçtikten sonra ortadan kayboldu ve bir daha hiç görülmedi.

Geminin gizemli kayboluşunun üzerinden 108 yıl geçmesine rağmen bulunamayan gemi, Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından, Meloy kıyılarında tesadüfen bulundu.

Araştırmacılarda Pal Buhl-Mortensen, ulusal yayın kuruluşu NRK'ye verdiği demeçte, "Bunun doğru gemi olduğundan yüzde yüz eminiz." dedi.

Norveç Kıyı İdaresi'ne göre, yalnızca 1914 ile 2006 yılları arasında Norveç kıyılarında 2 bin 100'den fazla gemi batmış olmasına rağmen, araştırma grubu bu geminin DS Malmberget'ten başkası olmadığını gösteren birçok detayın bulunduğunu vurguladı.

Buhl-Mortensen açıklamasında, "Bilinen enkazlara ve çözülmemiş gemi enkazlarına ilişkin genel bakışlara, fotoğrafların ve gemi modellerinin karşılaştırmalarına dayanarak, bunun DS Malmberget olabileceğine dair ani bir şüpheye kapıldık. Ayrıca geminin üzerinde M ve A harfleri gözle görülüyordu.' ifadelerini kullandı.

Enkaz parçaları ve dövme metal plakalarla dolu kaotik bir manzara ile karşılaştıklarını belirten Buhl-Mortensen, kargonun fırtınada kaymış olabileceğini ve geminin bu nedenle su almış olabileceğini söyledi.

Buhl-Mortensen, 'Eşsiz bir keşif. Onu özel kılan, batmadan sadece birkaç ay önce yapılmış son teknoloji bir gemi olması. Bazıları onu Titanik ile karşılaştırırdı, özellikle de kaptanın biraz fazla kendine güvendiği ve belki de geminin batmasının imkansız olduğunu düşündüğü için spekülasyonlar yayıldı.' dedi.

Tesadüfen, iki yıl aradan sonra, nakliye şirketi aynı sayıda mürettebatla DS Malmberget'ın kardeş gemisini kaybetti.

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